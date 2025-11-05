वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दौरान डूबने से किशोर की मौत
वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते समय एक किशोर की डूबने से दुखद मौत हो गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किल आई। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। थाना क्षेत्र के माधोपुर स्थित शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर गंगा घाट पर 16 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोर की मदद से जाल डालकर शव को बाहर निकलवाया।
मृतक सुंदरम उर्फ सुंदर निवासी ग्राम खुशीपुर भदवर थाना रोहनिया का रहने वाला था। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर गंगा स्नान के लिए गया था जहां घाट पर नहाने के दौरान अचानक गहरे पानी में चला गया।
आसपास के लोगों ने बताया कि उसने पास में लगी नाव पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ से छूट गया। खुशीपुर के रहने वाले सुरेश केसरी का सबसे छोटा लड़का सुंदरम उर्फ सुंदर 16 वर्ष अपने दादा बनारसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दर्शन के लिए गया था।
भीड़ के कारण घाट के किनारे स्नान कर रहा था जहां क्रूज खड़ा था उसी के नीचे से गोताखोरों ने निकाला। मृतक के पिता दुकान लगाते हैं जिनके तीन पुत्रों में सबसे छोटा और 11 वीं का छात्र था। डूबने की सूचना पर पहुंचे स्वजन का रो रो कर बुरा हाल था । थाना प्रभारी निरीक्षक रोहनिया राजू सिंह तथा चौकी प्रभारी अखरी विशाल सिंह ने शव को अंत्य परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया ।
