जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। थाना क्षेत्र के माधोपुर स्थित शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर गंगा घाट पर 16 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोर की मदद से जाल डालकर शव को बाहर निकलवाया।

मृतक सुंदरम उर्फ सुंदर निवासी ग्राम खुशीपुर भदवर थाना रोहनिया का रहने वाला था। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर गंगा स्नान के लिए गया था जहां घाट पर नहाने के दौरान अचानक गहरे पानी में चला गया।

आसपास के लोगों ने बताया कि उसने पास में लगी नाव पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ से छूट गया। खुशीपुर के रहने वाले सुरेश केसरी का सबसे छोटा लड़का सुंदरम उर्फ सुंदर 16 वर्ष अपने दादा बनारसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दर्शन के लिए गया था।