शिक्षक महासभा के प्रांतीय अधिवेशन के लिए इन टीचर्स को मिली दो दिन की छुट्टी

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा की मांग पर संगठन के प्रांतीय अधिवेशन एवं शैक्षिक संगोष्ठी में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों के लिए दो दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। यह अधिवेशन 29 व 30 दिसंबर को डा आंबेडकर शिक्षा समिति सारनाथ, वाराणसी में आयोजित होना है।

संगोष्ठी में डिजिटल शिक्षा और तकनीकी उन्नयन में शिक्षकों की भूमिका विषय पर विचार-विमर्श किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से उप शिक्षा निदेशक संस्कृत रामाज्ञा कुमार ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि यह अवकाश एक ही शैक्षिक संगोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अनुमन्य होगा।