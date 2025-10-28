मध्य प्रदेश से वाराणसी आए अध्यापक ने होटल के कमरे में आत्महत्या की

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाना क्षेत्र के बुलानाला स्थित काशिका होटल में एक 35 वर्षीय अध्यापक, विनोद साहू ने पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक विनोद साहू, जो बुड़ा खेड़ा, जिला गुना, मध्य प्रदेश के निवासी थे, की यह दुखद घटना 26 तारीख की रात को हुई।

होटल के रूम नंबर 202 में विनोद साहू ने आत्मघाती कदम उठाया। 27 तारीख की सुबह जब होटल के कर्मचारी कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने विनोद साहू को पंखे से लटका हुआ पाया। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।

चौक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और परिजनों को सूचित किया। सूचना मिलने पर मृतक का छोटा भाई, शिव कुमार साहू, वाराणसी पहुंचा और घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ा दी है।

विनोद साहू की आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करती है। समाज में बढ़ते तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।