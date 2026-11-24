जागरण संवाददाता, वाराणसी। तमिलनाडु और वाराणसी के बीच सात स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये गाड़ियां कन्याकुमारी, एमजीआर चेन्नई सेंट्रल और कोयंबटूर स्टेशनों से अलग-अलग तिथियों में प्रस्थान करेंगी। काशी, प्रयागराज और अयोध्या भ्रमण और दर्शन- पूजन के बाद पहली ट्रेन एक दिसंबर को पहले समूह को लेकर रवाना हो जाएगी।

आगे क्रमश: तीन दिसंबर को दूसरी, पांच दिसंबर को तीसरी, सात दिसंबर को चौथी, नौ दिसंबर को पांचवीं, 11 दिसंबर को छठी और 13 दिसंबर को सातवीं ट्रेन इन समूहों को वापस लेकर जाएंगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या-06041 कन्याकुमारी से 25 नवंबर को दोपहर 2.30 बजे प्रस्थान करके 27 को रात 8 बजे आएगी। गाड़ी संख्या-06043 चेन्नई सेंट्रल को 28 नवंबर को सुबह 4.15 बजे रवाना होकर 29 को रात 8 बजे आएगी।