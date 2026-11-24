जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा की लहरों पर तैरते दीये और पूर्णमासी की चांदनी रात में काशी के गंगा घाटों की स्वर्णिम आभा का अद्वितीय सौंदर्य निहारने के लिए देश-दुनिया के लोग आतुर हैं।

मंगलवार को प्राचीन शहर अपनी उसी अलौकिक आभा के साथ देव दीपावली मनाने के लिए तैयार है। अर्धचंद्राकार घाटों की सीढ़ियों पर रंगोली, साज-सज्जा के फूलों के प्रकार चुनने में आयोजक मगन रहे। इस बार काशी की यह दिव्य शाम प्राचीनता में नवीनता के अद्भुत संगम की गवाह बनेगी।

शाम सवा पांच से शाम पौने छह बजे के बीच जब घाटों से लेकर गंगा पार के रेतीले तट तक एक साथ 21 लाख से अधिक दीये प्रज्वलित होंगे। इसमें 11 लाख दीप शासन की ओर से, जबकि 10 लाख दीये विभिन्न समितियों और काशीवासियों की ओर जलाए जाएंगे।

15 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान इस विहंगम दृश्य को निहारने देश-दुनिया से करीब 15 लाख श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। शाम छह बजे से सात बजे तक 51 घाटों पर गंगा आरती और दशाश्वमेध घाट की महाआरती के बाद, काशी का आकाश आधुनिक तकनीक की रोशनी से जगमगा उठेगा। शाम 7:20 बजे से 7:45 बजे तक चेतसिंह किले की प्राचीर पर 25 मिनट की विशेष प्रस्तुति होगी।

देव दीपावली की पूर्व संध्या पर सजाया गया क्रूज। जागरण घाटों पर होगा लेजर शो इसमें 17 मिनट की 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग और आठ मिनट के भव्य लेजर शो के माध्यम से संवाद और संगीत के साथ काशी, भगवान शिव और मां गंगा की अमर गाथा जीवंत की जाएगी। रात 8 से 8:10 बजे तक चेतसिंह घाट के सामने रेतीले तट के ऊपर 2,100 'मेड इन इंडिया' ड्रोन एक साथ उड़ान भरेंगे।

इस पहले ड्रोन शो में आसमान में भगवान शिव, माहेश्वर सूत्र, संगीतमय शिव तांडव, काशी विश्वनाथ मंदिर, मां विशालाक्षी और बाबा काल भैरव की आकृतियां उकेरी जाएंगी। देव दीपावली की पूर्व संध्या पर सजाया गया नाव। जागरण उत्सव का चरम रात 8:30 से 8:40 बजे तक ललिता घाट के सामने रेती में होने वाली हरित हवाई आतिशबाजी के साथ देखने को मिलेगा। 'शिव तांडव स्तोत्रम्' और 'मेरा भोला है भंडारी' की भक्तिमय धुनों पर सतरंगी आतिशबाजी वातावरण को शिवमय बना देगी।