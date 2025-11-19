वाराणसी के बसनी में आयोजित एकता यात्रा को स्वतंत्र देव सिंह ने किया रवाना

जागरण संवाददाता (बड़ागांव) वाराणसी। क्षेत्र के बसनी चौराहे पर बुधवार को सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरदार पटेल के विचार राष्ट्रीय एकता, कठोर परिश्रम, आत्मबल और लोकतंत्र पर केंद्रित थे। उन्होंने कहा कि देश की एकता सर्वोपरि है, जिसके लिए सामाजिक भेदभाव को समाप्त कर सभी को एकजुट होना चाहिए।

उन्होंने नागरिक कर्तव्य, अहिंसा, और भय पर विजय पाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके साथ ही, स्वतंत्र भारत के लिए सुशासन और एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा की आवश्यकता की बात भी की। पिंडरा विधायक डॉ. अवशेश सिंह ने दूसरे व्यक्ता के रूप में कहा कि वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि हम सभी भेदभाव भुलाकर राष्ट्र की समृद्धि के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए राष्ट्रहित में कार्य करें। कार्यक्रम के दौरान पिंडरा विधायक ने मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका सम्मान किया।