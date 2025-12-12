Language
    मण‍िकर्णिका घाट पर आत्महत्या के प्रयास का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बचाया

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक युवक द्वारा आत्महत्या के प्रयास का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। तेलंगाना निवासी युवक, जो ...और पढ़ें

    Hero Image

    मणिकर्णिका घाट पर आत्महत्या का प्रयास विफल कर पुलिस ने तत्परता से युवक को बचाया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। थाना चौक के मण‍िकर्णिका घाट पर एक युवक द्वारा आत्महत्या के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद उसके परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों ने वाराणसी कमि‍श्‍नरेट को जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय थाना चौक पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। थाना प्रभारी पंकज यादव के निर्देश पर मुखबिर और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने युवक की लोकेशन का पता लगाया, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित एक होटल के निकट था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस की फैंटम टीम 30 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंची और युवक को सुरक्षित बरामद कर थाना ले आई। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि उसका नाम कोत्रिका मनिकांता है, और वह तेलंगाना के इब्राहिमपटनम का निवासी है। उसने 10 दिसम्बर को वाराणसी आने की जानकारी दी। युवक ने बताया कि प्रेमिका के साथ विवाद के कारण वह अवसाद में आ गया था और आत्महत्या का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया।

    पुलिस ने युवक के परिजनों से संपर्क किया और उन्हें घटना की जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि वे कल वाराणसी आने की योजना बना रहे हैं। इस घटना ने मनिकर्णिका घाट पर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित किया है। पुलिस ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए युवक को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस प्रकार की घटनाएं समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

    इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली सामग्री का प्रभाव कितना गंभीर हो सकता है। पुलिस ने सभी से अपील की है कि वे ऐसी स्थितियों में तुरंत सहायता के लिए आगे आएं और किसी भी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें।