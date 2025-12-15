वाराणसी में केआईटी में छात्र-छात्राओं ने किया धरना-प्रदर्शन, देर तक चला हंगामा

जागरण संवाददाता, वाराणसी (मिर्जामुराद)। काशी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) के छात्र-छात्राओ ने सोमवार को संस्थान परिसर में धरना-प्रदर्शन व नारेबाजी कर हंगामा किया।सूचना पर एसडीएम (राजातालाब) शांतुन कुमार सिनसिनवार, एडीसीपी (गोमती जोन) वैभव बांगर, एसीपी (राजातालाब) अजय श्रीवास्तव, थानाप्रभारी प्रमोद पांडेय व पीएसी मौके पर पहुंची। ऑटोनॉमस किए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने पत्रक सौंपा।

बीटेक समेत अन्य कोर्स में एडमिशन लिए प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं का आरोप रहा कि ऑटोनॉमस कालेज के नाम पर एडमिशन की बात कहकर 20 से 30 हजार रुपए फीस की अधिक वसूली की गई।कैंपस में परीक्षा होने की बात कहकर अब परीक्षा का सेंटर भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर बीते शुक्रवार को जब प्रदर्शन किया गया था तो कालेज प्रबंधन द्वारा सोमवार तक ऑटोनॉमस होने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद संस्थान को ही 18 दिसंबर तक बंद कर दिया गया हैं।

छात्र ऑटोनॉमस किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर परिसर में दोपहर तक हंगामा करते रहे। एडीसीपी ने छात्रों को समझाया कि मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हैं, इसलिए आप लोग डीएम से मिल लीजिए। इसके बाद अन्य समस्याओं के बाबत कालेज प्रबंधन एवं छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बनाकर बैठक कर उसका समाधान कर लिया जाएगा।