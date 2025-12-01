वाराणसी में आवारा कुत्तों ने किया बुजुर्ग पर हमला, हाथ-पैर नोचकर किया जख्मी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। शिवपुरी-शुद्धिपुर क्षेत्र में मोटर मैकेनिक मूलचंद पर रविवार को सुबह चार-पांच आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। मूलचंद घबरा गए और जमीन पर गिर गए। आवारा कुत्तों ने उनके हाथ-पैर, पीठ-कमर पर कई जगह बुरी तरह काट लिया। उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक कुत्ते उनको लहूलुहान कर चुके थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायल मूलचंद को पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के इमरजेंसी लाया गया। डाक्टरों ने टिटनेस का इंजेक्शन और कुछ दवाएं देकर उन्हें छोड़ दिया। अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (आरआइजी) वैक्सीन नहीं थी। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि एंटी रेबीज वैक्सीन स्टाक में खत्म हो गई है और इम्यूनोग्लोबुलिन आती ही नहीं है।