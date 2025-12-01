वाराणसी में आवारा कुत्तों ने किया बुजुर्ग पर हमला, हाथ-पैर नोचकर किया जख्मी
शिवपुरी-शुद्धिपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। रविवार सुबह मोटर मैकेनिक मूलचंद पर चार–पांच कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वह घबराकर गिर पड़े। कुत्तों ने उनके हाथ-पैर और पीठ-कमर पर कई जगह गंभीर काटे। उनकी चीख सुनकर लोग दौड़े, लेकिन तब तक कुत्ते उन्हें लहूलुहान कर चुके थे।
घायल मूलचंद को पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के इमरजेंसी लाया गया। डाक्टरों ने टिटनेस का इंजेक्शन और कुछ दवाएं देकर उन्हें छोड़ दिया। अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (आरआइजी) वैक्सीन नहीं थी। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि एंटी रेबीज वैक्सीन स्टाक में खत्म हो गई है और इम्यूनोग्लोबुलिन आती ही नहीं है।
मजबूरी में पीड़ित को निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़ेगा। मूलचंद ने बताया कि उनका बेटा आंख और पैर से दिव्यांग है और वह अकेले परिवार के सहारा हैं। अस्पताल के सीएमएस डा. आरएस राम ने कहा कि एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। डाक्टर ने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई, इसकी जांच कराई जाएगी
