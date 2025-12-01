Language
    वाराणसी में आवारा कुत्तों ने किया बुजुर्ग पर हमला, हाथ-पैर नोचकर किया जख्मी

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:35 AM (IST)

    शिवपुरी-शुद्धिपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। रविवार सुबह मोटर मैकेनिक मूलचंद पर चार–पांच कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वह घबराकर गिर पड़े। कुत्तों ने उनके हाथ-पैर और पीठ-कमर पर कई जगह गंभीर काटे। उनकी चीख सुनकर लोग दौड़े, लेकिन तब तक कुत्ते उन्हें लहूलुहान कर चुके थे।    

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। शिवपुरी-शुद्धिपुर क्षेत्र में मोटर मैकेनिक मूलचंद पर रविवार को सुबह चार-पांच आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। मूलचंद घबरा गए और जमीन पर गिर गए। आवारा कुत्तों ने उनके हाथ-पैर, पीठ-कमर पर कई जगह बुरी तरह काट लिया। उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक कुत्ते उनको लहूलुहान कर चुके थे।

    घायल मूलचंद को पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के इमरजेंसी लाया गया। डाक्टरों ने टिटनेस का इंजेक्शन और कुछ दवाएं देकर उन्हें छोड़ दिया। अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन (आरआइजी) वैक्सीन नहीं थी। अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि एंटी रेबीज वैक्सीन स्टाक में खत्म हो गई है और इम्यूनोग्लोबुलिन आती ही नहीं है।

    मजबूरी में पीड़ित को निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़ेगा। मूलचंद ने बताया कि उनका बेटा आंख और पैर से दिव्यांग है और वह अकेले परिवार के सहारा हैं। अस्पताल के सीएमएस डा. आरएस राम ने कहा कि एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। डाक्टर ने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई, इसकी जांच कराई जाएगी