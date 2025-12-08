वाराणसी से मुंबई और आनंद विहार के लिए कल चलेगी स्पेशल ट्रेन, समय सारिणी जारी
पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने विमान सेवा प्रभावित होने के चलते बनारस स्टेशन से लोकमान्य तिलक टर्मिनल और आनंद विहार टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। विमान सेवा प्रभावित होने के दृष्टिगत पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने बनारस स्टेशन से मंगलवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार गाड़ी संख्या- 01082 बनारस- लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स स्पेशल बनारस से शाम 7.40 बजे प्रस्थान कर वाराणसी से 08.05 बजे के रास्ते गुजरेगी।
मिर्जापुर होकर दूसरे दिन प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर में ठहराव लेगी। फिर वाया पिपरिया रेलवे स्टेशन खण्डवा, भुसावल होकर तीसरे दिन नासिक और कल्याण के बाद सुबह 6:25 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पहुंचेगी।
वहीं, दिल्ली रूट पर दबाव कम करने के लिए गाड़ी संख्या 02559 बनारस- आनन्द विहार टर्मिनल्स स्पेशल का संचालन रात्रि 08.15 बजे बनारस स्टेशन से किया जा रहा है। यह ट्रेन वाया ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज जं, गोविन्दपूरी, गाजियाबाद के रास्ते अगले दिन सुबह 10.30 बजे आनन्द विहार टर्मिनल्स पहुँचेगी।
