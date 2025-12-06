Language
    व‍िमानों के रद होने के बाद रेलवे ने शुरू की मदद, बनारस से मुंबई तक चलेगी व‍िशेष ट्रेन

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    विमानों के रद्द होने से परेशान यात्रियों के लिए रेलवे ने बनारस से मुंबई के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह कदम यात्रियों को उनके गंतव्य तक ...और पढ़ें

    विशेष ट्रेन रास्‍ते में पड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंडिगो एयरलाइंस के संकट का असर लगातार पांचवे दिन शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्पष्ट रूप से देखा गया। इस दौरान कई उड़ानें रद हो गईं और कई उड़ानों में विलंब हुआ, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब रेलवे यात्रि‍यों की मदद के ल‍िए आगे आई है। 

    एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इंडिगो की कुल 44 उड़ानें हैं, जिनमें से 22 यहां आती हैं और इतनी ही प्रस्थान करती हैं। शनिवार को 18 उड़ानें रद की गईं, जबकि 18 उड़ानें विलंबित रहीं। शेष आठ उड़ानें शाम पांच बजे के बाद निर्धारित हैं।

    उड़ानें रद होने के कारण यहां फंसे अधिकांश यात्रियों ने मजबूरी में सड़क मार्ग या ट्रेन का सहारा लिया। विशेष रूप से दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए विकल्प न होने के कारण उन्हें कई गुना अधिक दाम पर दूसरी एयरलाइंस से टिकट खरीदकर यात्रा करनी पड़ी।

    उड़ानें रद होने से एयरपोर्ट के आसपास के अधिकांश होटल फुल हो गए हैं और 'नो रूम' के बोर्ड लगाए गए हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों को नजदीकी होटलों में ठहराने की व्यवस्था की है। यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण कई स्थानों पर बैक्वेट हाल में अतिरिक्त बेड लगाकर व्यवस्था की गई है।

    एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, सभी उड़ानें क्रू सदस्यों की कमी के कारण रद की गईं। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी उड़ानों की ताजा जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इस संकट के बीच, यात्रियों की सुविधा के लिए रविवार को बनारस स्टेशन से मुम्बई और आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे प्रभावित यात्रियों को राहत मिलेगी।

    इंडिगो एयरलाइंस के इस संकट ने न केवल यात्रियों को बल्कि एयरपोर्ट प्रशासन को भी चुनौती दी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और रद उड़ानों के कारण एयरपोर्ट पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय सावधानी बरतें और उड़ानों की स्थिति की जानकारी लेते रहें।

    इस संकट के चलते, यात्रियों को न केवल यात्रा में कठिनाई का सामना करना पड़ा है, बल्कि उन्हें मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा है। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और एयरलाइंस से बेहतर प्रबंधन की मांग की है।

    इस प्रकार, इंडिगो एयरलाइंस का यह संकट यात्रियों के लिए एक कठिनाई का कारण बना हुआ है, और इसके समाधान के लिए एयरलाइंस को शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है, लेकिन एयरलाइंस को अपनी सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।