जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के लिए कार्यक्रम क्रम निर्धारित किया गया है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित तैयार, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण 28 अक्टूबर, 2025 से 03 नवम्बर, 2025 तक किया जाएगा। इसके बाद बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने का कार्य 04 नवम्बर, 2025 से 04 दिसम्बर, 2025 तक चलेगा। निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 09 दिसम्बर, 2025 को होगा।

दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद नोटिस जारी करने, सुनवाई एवं सत्यापन के साथ-साथ दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण तथा गणना प्रपत्रों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक चलेगी। अंततः, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी, 2026 को किया जाएगा।

मतदाता सूची के प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर जाकर एनुमरेशन फार्म का वितरण किया जाएगा। मतदाता को फार्म भरकर बी.एल.ओ. को उपलब्ध कराना होगा। यदि किसी मतदाता का जन्म भारत में 01 जुलाई, 1987 के पूर्व हुआ है और उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो उन्हें केवल एनुमरेशन फॉर्म भरवाना है और 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य अपलोड करना होगा।

यदि किसी मतदाता का जन्म 01 जुलाई, 1987 के पूर्व हुआ है और उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो उन्हें जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसी प्रकार, यदि किसी मतदाता का जन्म 01 जुलाई, 1987 और 02 दिसम्बर, 2004 के बीच हुआ है, तो उन्हें अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

यदि किसी मतदाता का जन्म 02 दिसम्बर, 2004 के बाद हुआ है, तो उन्हें अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। इस प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सभी मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।