सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के वाराणसी आगमन पर सपाजनों द्वारा स्वागत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल का इलाहाबाद से सड़क मार्ग द्वारा गोपीगंज और औराई होते हुए दोपहर 3:00 बजे रखौना, राजातालाब रिंगरोड पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके देकर और माला पहनाकर सम्मानित किया।

इसके बाद, उन्‍होंने पार्टी के नेता अजय मौर्या बबलू के आवास लंका जाकर उनकी माता स्व. ऊषा देवी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके उपरांत, उन्होंने इंदरपुर, रसूलपुर बड़ागांव जाकर शहीद सूबेदार प्रहलाद यादव के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और शहीद प्रहलाद यादव को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद, उन्होंने पार्टी के नेता लवकुश पगड़ी के आवास जाल्हूपुर जाकर उनके पिता स्व. रामअवध को श्रद्धासुमन अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की।

प्रदेश अध्यक्ष ने कटहलगंज जाकर पार्टी के नेता संतोष प्रधान के घर उनकी दादी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल वाराणसी में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन, 24 अक्टूबर को सुबह नौ बजे सोनभद्र के लिए प्रस्थान करेंगे।