दालमंडी प्रकरण में सपा सांसद ने कहा - "मैं यहीं धरने पर बैठूंगा, हमें गिरफ्तार करें"

जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दालमंडी के चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गुरुवार को निकला।

यह प्रतिनिधिमंडल सांसद के आवासीय कार्यालय टैगोर टाउन कालोनी भोजूबीर से रवाना हुआ, तभी एडीएम सिटी वाराणसी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। जब इस स्थिति का कारण पूछा गया, तो प्रशासन ने ऊपर से निर्देश होने का हवाला दिया।

समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जब इस बात की जानकारी मिली, तो वहां सैकड़ों की संख्या में पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए। लगभग एक घंटे तक जिला प्रशासन और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस चलती रही।

सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना उचित मुआवजा दिए और दुकानदारों को पुनर्स्थापित किए बिना सड़क चौड़ीकरण का कार्य अलोकतांत्रिक है। सांसद ने कहा कि व्यापारियों ने हमें लगातार बुलाया है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। यदि प्रशासन को भीड़ की चिंता है, तो हमें केवल 5 लोगों के साथ दालमंडी जाने की अनुमति दी जाए या वे खुद हमारे साथ चलें। लेकिन जिला प्रशासन इस पर भी सहमत नहीं हुआ। इस पर नाराजगी जताते हुए सांसद ने कहा कि मैं यहीं धरने पर बैठूंगा, आप हमें गिरफ्तार करें।

जिला प्रशासन ने दो दिन बाद दालमंडी जाने की बात कही, जिस पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों और एडीएम सिटी के बीच यह तय हुआ कि 10 नवम्बर को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दालमंडी जाएगा। तब तक किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ या व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।