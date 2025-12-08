Language
    वाराणसी में सपा ने SIR को लेकर फ्रंटल एवं प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों के साथ की बैठक

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    बैठक में फीडिंग की धीमी गति और सर्वर की समस्या पर भी बात हुई, जिसका समाधान जल्द करने की आवश्यकता है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी (सपा) ने आज प्रातः 11 बजे अपने कार्यालय अर्दली बाजार में अनुसांगिक संगठनों के जिलाध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में एस आई आर के तहत छूटे हुए गणना प्रपत्रों और उनकी मैपिंग पर गहन चर्चा की गई।

    बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुजीत यादव "लक्कड़" ने की, जबकि संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने किया। सुजीत यादव ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को निर्देशित किया कि जहां भी बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र की मैपिंग में कोई समस्या आ रही है, वहां तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर सहयोग करें।

    उन्होंने कहा कि छूटे हुए गणना प्रपत्रों को इकट्ठा कर बीएलओ को सौंपने का कार्य भी प्राथमिकता से करें। इस कार्य में फ्रंटल और प्रकोष्ठों के सभी सदस्य पूरी मेहनत से जुट जाएं, क्योंकि केवल तीन दिन शेष हैं।

    बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश कार्यालय से सभी जिलों से प्रतिदिन रिपोर्ट मांगी जा रही है। वाराणसी में फीडिंग का कार्य धीमी गति से चल रहा है, और पूछने पर बताया गया कि सर्वर डाउन है। इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है ताकि गणना प्रपत्रों की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

    इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एस आई आर के तहत गणना प्रपत्रों की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करना था। सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य करें और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तुरंत करें। समाजवादी पार्टी का यह प्रयास है कि सभी गणना प्रपत्र समय पर और सही तरीके से जमा किए जाएं, ताकि आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके।

    बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित सदस्यों में जितेंद्र पटेल, शशी यादव, अभिषेक मिश्रा आरडी, ओ पी पटेल, राहुल यादव, डॉ. दिलशाद अहमद, सुनील यादव, केशनाथ यादव, रविन्द्र नाथ एडवोकेट, अखिलेश यादव, राजेंद्र प्रसाद, रामकुमार यादव, धर्मवीर पटेल, विनोद सिंह, रवि सेठ, संजय बाबा, सुभाष और विनोद शुक्ला शामिल थे। सभी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और बैठक में चर्चा की गई मुद्दों पर अपने सुझाव दिए।