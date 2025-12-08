वाराणसी में सपा ने SIR को लेकर फ्रंटल एवं प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों के साथ की बैठक

जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी (सपा) ने आज प्रातः 11 बजे अपने कार्यालय अर्दली बाजार में अनुसांगिक संगठनों के जिलाध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में एस आई आर के तहत छूटे हुए गणना प्रपत्रों और उनकी मैपिंग पर गहन चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुजीत यादव "लक्कड़" ने की, जबकि संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने किया। सुजीत यादव ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को निर्देशित किया कि जहां भी बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र की मैपिंग में कोई समस्या आ रही है, वहां तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि छूटे हुए गणना प्रपत्रों को इकट्ठा कर बीएलओ को सौंपने का कार्य भी प्राथमिकता से करें। इस कार्य में फ्रंटल और प्रकोष्ठों के सभी सदस्य पूरी मेहनत से जुट जाएं, क्योंकि केवल तीन दिन शेष हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश कार्यालय से सभी जिलों से प्रतिदिन रिपोर्ट मांगी जा रही है। वाराणसी में फीडिंग का कार्य धीमी गति से चल रहा है, और पूछने पर बताया गया कि सर्वर डाउन है। इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है ताकि गणना प्रपत्रों की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एस आई आर के तहत गणना प्रपत्रों की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करना था। सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य करें और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तुरंत करें। समाजवादी पार्टी का यह प्रयास है कि सभी गणना प्रपत्र समय पर और सही तरीके से जमा किए जाएं, ताकि आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके।