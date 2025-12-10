Language
    सोनभद्र के दो नन्हें दीपक अब वडनगर में जलाएंगे प्रेरणा की लौ, म‍िलेगा व‍िशेष प्रश‍िक्षण

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:56 PM (IST)

    सोनभद्र के दो प्रतिभाशाली बच्चे अब वडनगर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्हें विशेष प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिभा और निखरेगी। यह पहल उत् ...और पढ़ें

    कुमारी आयुषी और मास्टर राज सिंह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्तर शुरू किए गए देश के फ्लेक्सिप प्रेरणा कार्यक्रम तक पहुंचा दिया है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। किसी जिले की पहचान केवल उसके भूगोल, खनिज या बाजार से नहीं उसकी असली पहचान होते हैं उसके बच्चे, उसकी नई पीढ़ी, जिनमें सपने भी होते हैं और उन्हें पूरा करने का साहस भी। इसी साहस ने सोनभद्र के दो छात्र कुमारी आयुषी और मास्टर राज सिंह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्तर शुरू किए गए देश के फ्लेक्सिप प्रेरणा कार्यक्रम तक पहुंचा दिया है।

    इन दोनों मेधावी बच्चों का चयन देश के 20 जिलों में से हुआ है। उत्तर प्रदेश से इस चरण में सोनभद्र अकेला जिला है, जिसे यह सम्मान मिला है। यह केवल दो बच्चों का चयन नहीं, बल्कि पूरे जिले की उभरती क्षमता और सकारात्मक दिशा का प्रमाण है। कुमारी आयुषी घोरावल स्थित भारती इंटर कालेज की मेधावी छात्रा है जबकि मास्टर राज सिंह शाहगंज स्थित जंग बहादुर सिंह इंटर कालेज के छात्र है।

    पीएम के छात्र-जीवन वाले विद्यालय तक पहुंचेगी सोनभद्र की आवाज
    एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण गुजरात के वडनगर स्थित उस विद्यालय में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपना छात्र-जीवन बिताया था। देश के हर कोने से आए चुनिंदा बच्चे वहीं जीवन के उन मूलभूत मूल्यों को सीखेंगे, जो किसी भी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखते हैं।

    यात्रा से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था पुख्ता
    सोनभद्र से अहमदाबाद तक की यात्रा की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी व नवोदय विद्यालय के प्राचार्य अंशुमान सिंह को बनाया गया है। इनकी जिम्मेदारी बच्चों को अहमदाबाद तक लेकर जाने की है। अहमदाबाद से आगे की यात्रा एवं समस्त आवासीय व्यवस्था प्रेरणा विद्यालय खुद करेगा, ताकि बच्चों का पूरा ध्यान केवल सीख और अनुभव पर ही रहे।

    प्रेरणा कार्यक्रम में इन बातों का रखा जाएगा ध्यान
    स्वाभिमान, विनय, शौर्य, साहस, परिश्रम, समर्पण, करुणा, सेवा, विविधता, एकता, सत्यनिष्ठा, सुचिता, नवाचार, जिज्ञासा, श्रद्धा, विश्वास, स्वतंत्रता और कर्तव्य यह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के चरित्र की परतें हैं।