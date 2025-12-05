सोनभद्र की एसआईटी ने शुभम के सीए विष्णु अग्रवाल से वाराणसी में की पूछताछ
सोनभद्र एसआईटी ने शुभम के सीए विष्णु अग्रवाल से वाराणसी में पूछताछ की। यह पूछताछ उनके पिता भोला जायसवाल के बाद हुई। विष्णु अग्रवाल शैली ट्रेडर्स के ले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सोनभद्र की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने हाल ही में शुभम् के चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की। यह पूछताछ उनके पिता भोला जायसवाल से पूछताछ के बाद की गई। विष्णु अग्रवाल शैली ट्रेडर्स का लेखा जोखा संभालते हैं, और उनकी जानकारी मामले की जांच के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
एसआईटी की टीम सुबह दस बजे से दोपहर 2.30 बजे तक विष्णु अग्रवाल के कार्यालय में रही। इस दौरान उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों की जांच की और आवश्यक जानकारी एकत्र की। इसके बाद, वाराणसी एसआईटी ने विष्णु अग्रवाल के घर पर भी पहुंचकर उनसे पूछताछ की।
सूत्रों के अनुसार, सीए विष्णु अग्रवाल को सोनभद्र की एसआईटी ने पांच दिन का समय दिया है, जिसमें उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह कदम मामले की गहनता को दर्शाता है और जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
विष्णु अग्रवाल की भूमिका और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच से यह स्पष्ट होगा कि मामले में उनकी क्या भूमिका है। एसआईटी की टीम इस मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है, ताकि सही तथ्यों को सामने लाया जा सके।
इस मामले में आगे की कार्रवाई और जांच की दिशा में एसआईटी की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांच के परिणामों का सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यह मामला स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।
