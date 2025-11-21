हाईटेक हुई सोनभद्र पुलिस, डायल 112 में शामिल हुईं आधुनिक सुविधाओं से लैस 16 नई स्कार्पियो
सोनभद्र पुलिस अब और भी आधुनिक हो गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने डायल 112 की 16 नई स्कार्पियो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियों के शामिल होने से पुलिस की तत्परता बढ़ेगी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, जिससे जिले की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।
मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, सोनभद्र। सोनभद्र की पुलिस हाईटेक होती जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को डायल 112 में 16 नई स्कार्पियों गाड़िंया शामिल हो गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने डायल-112 की 16 नई स्कार्पियो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन चुर्क से रवाना किया गया। ये सभी वाहन अत्याधुनिक संचार उपकरणों, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, फर्स्ट-रेस्पॉन्स किट तथा आवश्यक सुरक्षा संसाधनों से सुसज्जित हैं।
वाहनों को जनपद के विभिन्न थानों एवं महत्वपूर्ण भ्रमणशील बीट्स पर सुपुर्द किया गया है, जिससे इमरजेंसी रिस्पॉन्स समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। इन गाड़ियों के संचालन से न केवल पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को दुर्घटना, विवाद, महिला सुरक्षा, अपराध नियंत्रण तथा अन्य आपात स्थितियों में तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
इसके साथ ही इन 16 स्कार्पियो वाहनों के जुड़ने से डायल–112 प्रणाली की कवरेज और गतिशीलता में भी महत्वपूर्ण विस्तार होगा, जिससे पुलिस गश्त, रूट डोमिनेशन, तथा संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और अधिक प्रभावी रूप से की जा सकेगी। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से लैस इन वाहनों का समुचित उपयोग कर जनपद में कानून-व्यवस्था की मजबूती और जनसेवा की गुणवत्ता को नए स्तर पर ले जाया जाएगा।
इससे पहले पुलिस अधीक्षक ने परेड ग्राउंड, पुलिस लाइन चुर्क में शुक्रवार साप्ताहिक परेड की सलामी ली। साथ ही परेड का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस बल के शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने हेतु समस्त आरटीसी आरक्षियों एवं पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण से दौड़ लगवाई गई तथा अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।
इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त थानों से निरीक्षण के लिए आई वाहनों, परिवहन शाखा, कैन्टीन, ड्रोन कैमरा, स्टोर रूम, आरटीसी मेस, पुलिस बैरक, शौचालय, कंप्यूटर कक्ष एवं आरटीसी स्कूल का भी विस्तृत निरीक्षण किया गया।
सभी इकाइयों को साफ-सफाई, अनुशासन एवं कार्य के प्रति समर्पण बनाए रखने के निर्देश दिए गए
- अत्याधुनिक संचार एवं सुरक्षा उपकरणों से लैस नई पीआरवी गाड़ियां
- पुलिस बल व आरटीसी आरक्षियों को फिटनेस रन, अनुशासन व एकरूपता हेतु दिए निर्देश
- परिवहन शाखा, कैन्टीन, ड्रोन कैमरा, बैरक, मेस व यूपी-112 वाहनों का एसपी द्वारा निरीक्षण
- एसपी सोनभद्र ने डायल-112 की 16 नई स्कार्पियो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन चुर्क से किया रवाना
