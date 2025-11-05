सोनभद्र में पिछले तीन दिनों से ओबरा थर्मल प्लांट के उत्पादन में 1520 मेगावाट की गिरावट

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। पिछले तीन दिनों में ओबरा थर्मल प्लांट की तीन इकाईयां बंद होने से प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा। इन बंद इकाईयों से अब तक 1520 मेगावाट उत्पादन ठप होने से प्रदेश के कई हिस्सों में हुई आपात बिजली कटौती के कारण बिजली प्रबंधन मांग कम होने पर बंद की गयी इकाईयों से पुनः उत्पादन शुरू कर मांग अनुसार बिजली आपूर्ति पूरी करने की कोशिशों में लगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहां ओबरा 'सी' थर्मल प्लांट की पहली और दूसरी इकाई पिछले रविवार और सोमवार को तकनीकी खराबी कारण से बंद हो गयीं, ऐसे में बुधवार सुबह दस बजकर 19 मिनट पर ओबरा 'बी' थर्मल प्लांट की उत्पादनरत बारहवीं इकाई इलेक्ट्रिकल खराबी के कारण बंद होने के बाद प्रदेश में होने वाली बिजली आपूर्ति लड़खड़ा गई।