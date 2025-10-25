आजमगढ़ से लाकर बुजुर्ग मां को बीएचयू में स्ट्रेचर पर छोड़कर भागा बेटा, गई जान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मां का आंचल छोड़ने वाले बेटों की क्रूरता ने एक बार फिर समाज को झकझोर दिया है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाने के बुढ़नपुर गांव की 70 वर्षीय पुष्पा चतुर्वेदी को उनका बड़ा बेटा आनंद चौबे दो दिन पूर्व बीएचयू के अस्पताल में स्ट्रेचर पर तड़पता छोड़कर भाग गया।

पुलिस के फोन करने पर आने का झूठा आश्वासन देकर भी 48 घंटे बीतने पर कोई सुराग नहीं रहा। छोटा बेटा विजय प्रकाश का भी अता-पता नहीं। तड़पती मां की हालत देख किसी ने 108 एंबुलेंस को काल कर जानकारी दी। इसके बाद ईएमटी अमित कुमार ने मंडलीय अस्पताल के वार्ड नंबर चार में भर्ती कर इलाज शुरू कराया, लेकिन उनकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल कर दी। अमन कबीर ने बताया, परिवार की बेरुखी देखकर दिल दहल गया। शनिवार शाम तक यदि कोई नहीं पहुंचा तो अमन कबीर सेवा न्यास पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करेगा। उन्होंने अपील की कि समाज बुजुर्गों को बोझ न समझे।