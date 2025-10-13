युद्ध भूमि में जवानों को सैन्य मदद करेगा 'सोल्जर रोबोट', छात्र गणेश मौर्या के मॉडल की शिक्षा मंत्री ने की तारीफ

जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्कूली छात्रों के बीच इनोवेशन, क्रिएटिविटी और समस्या-समाधान को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ हुआ। इसमें चयनित पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में 12 वीं के छात्र गणेश मौर्या के मॉडल 'सोल्जर रोबोट' का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लाइव स्ट्रीमिंग (सजीव प्रसारण) से अवलोकन किया। छात्र ने बताया कि 'सोल्जर रोबोट' युद्ध भूमि में जवानों को चिकित्सकीय सुविधा, खाद्य सामग्री एवं हथियार पहुंचाने में काफी मददगार साबित होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिर पर लगे कैमरे और विशेष फीचर के कारण यह सीमा पर पेट्रोलिंग करने में भी सक्षम है। बताया कि अटल टीकरिंग लैब प्रभारी श्वेता अग्रवाल और सुवी मिश्रा के मार्ग दर्शन में रोबोट के फीचर को और भी विकसित किया जाएगा। जो लैंड माइन के खतरे से जवानों को उबार सकेगा।

आज आत्मनिर्भर है भारत इस मौके पर विद्यालय परिसर स्थित सभा कक्ष में आयोजित समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के आयुष राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्रा ने छात्र, शिक्षक एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश आज आत्म निर्भर हो रहा है। मिसाइल और फाइटर जेट तक स्वदेशी तैयार हो रहे हैं।