जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने वाराणसी में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए वन्य जीवों की तस्करी करने वाले चार तस्करों को गिरफ्तार किया। इन तस्करों के पास से 245 प्रतिबंधित तोते और 12 मोर (जो कि राष्ट्रीय पक्षी हैं) बरामद किए गए। यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखौना चौराहे के निकट की गई, जहां तस्कर एक वाहन में इन जीवों को ले जा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार किए गए तस्करों में मो. वसीम उर्फ अरमान, निवासी आसनसोल, पश्चिम बंगाल। मो. आयूब, निवासी मोहल्ला दुबराज, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। नितेश दिवाकर, निवासी कसेंदा, कौशाम्बी और अमन कुमार, निवासी गोविंदपुर, प्रयागराज आद‍ि शाम‍िल हैं। गिरफ्तारी की कार्रवाई रात लगभग 09:55 बजे की गई। एसटीएफ को लंबे समय से वन्य जीवों की अवैध तस्करी की सूचना मिल रही थी। इस संदर्भ में, एसटीएफ की विभिन्न टीमों को सूचना संकलन और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था।

गिरफ्तारी के समय, एसटीएफ की टीम ने सूचना के आधार पर वाराणसी में गश्त कर रही थी। उन्हें जानकारी मिली कि प्रयागराज और कौशाम्बी से चार लोग एक वाहन में प्रतिबंधित जीवों को लेकर वाराणसी की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम ने वन विभाग और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की।

गिरफ्तार अभियुक्त वसीम उर्फ अरमान ने पूछताछ में बताया कि उसने नितेश दिवाकर की इनोवा गाड़ी 9,000 रुपये में किराए पर ली थी। उसने बताया कि मोर को कौशाम्बी निवासी पंकज से 500 रुपये में और तोते को 100 से 200 रुपये में खरीदा था। ये जीव आसनसोल, पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे थे, जहां छोटे व्यापारियों को तोता 400 से 500 रुपये और मोर 2500 से 3000 रुपये में बेचा जाता था।