    सीबीएसई की कार्यशाला में शिक्षकों को मिला कक्षा प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण

    By Gurpreet singh shammiEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:14 PM (IST)

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा डा. सविता मेमोरियल ग्लोबल एकेडमी में कक्षा प्रबंधन विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीपीएस ...और पढ़ें

    प्रशिक्षकों ने कक्षा प्रबंधन के महत्व और विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।

    जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा डा. सविता मेमोरियल ग्लोबल एकेडमी में कक्षा प्रबंधन विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें प्रशिक्षक के रूप में डीपीएस सोनभद्र के प्रधानाचार्य डा. आलोक सिंह व वरिष्ठ प्रवक्ता आलोक श्रीवास्तव ने अध्यापकों को महत्वपूर्ण जानकारी व सुझाव दिए।

    प्रशिक्षकों ने अध्यापकों को कक्षा में बच्चों के प्रभावी नियंत्रण, आधुनिक पठन-पाठन विधियों तथा गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से सकारात्मक कक्षा वातावरण विकसित करने के गुर बताए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डा. वेद प्रकाश एवं अतिथियों द्वारा सरस्वती प्रतिमा का पूजन व दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।

    प्रशिक्षकों ने कक्षा प्रबंधन के महत्व, उसके दीर्घकालिक लाभ और विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के अनुरूप बच्चों के बैठने की व्यवस्था को लेकर भी शिक्षकों को व्यवहारिक जानकारी दी गई।

    दूसरे चरण में अध्यापकों को समूहों में विभाजित कर पाठ्य योजनाएं तैयार कराई गईं, जिनका प्रस्तुतिकरण किया गया और प्रशिक्षक टीम ने उस पर उपयोगी सुझाव दिए। संचालन वरिष्ठ प्रवक्ता प्रशांत कुमार बोस ने जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डा. वेद प्रकाश ने किया। इसमें ओम प्रकाश सिंह, माया सिंह, अखिलेश श्रीवास्तव, दिनेश सिंह, प्रदीप सिंह, कमलेश सिंह आदि थे।