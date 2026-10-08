रात में बैठें और तड़के नई दिल्ली पहुंचें, वाराणसी से रात 9:30 बजे रवाना होगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। स्लीपर वंदे भारत कैंट रेलवे स्टेशन से रात 9:30 बजे रवाना होगी। ट्रैफिक को देखते हुए ट्रेन के वाराणसी और नई दिल्ली पहुंचने का समय तड़के 4:30 से 5 बजे के बीच रखने की तैयारी है।

इसके अनुसार, नई दिल्ली से भी ट्रेन रात 9:30 से 10 बजे के बीच यात्रियों को लेकर रवाना होगी। ट्रेन का परिचालन कब शुरू होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। स्लीपर वंदे भारत की गति 20 किमी प्रति घंटे बढ़ाकर 130 किमी प्रति घंटे करने की तैयारी है।