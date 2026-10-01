वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को परोसा गया कीड़े वाला भोजन, रेलवे ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, धनबाद। गया से हावड़ा जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों को कीड़े लगा दाल-भात परोसा गया। 22304 गया-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस के एसी चेयर कार के यात्री ने इसकी शिकायत की है।

बताया कि 30 सितंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस सी-4 के 35 व 36 नंबर सीट पर पारसनाथ से हावड़ा तक सफर के दौरान उन्हें जो भोजन दिया गया, उसके दाल-भात के पैकेट में कीड़ा था।

मामले की शिकायत प्रधानमंत्री, रेलमंत्री, रेलवे बोर्ड, आइआरसीटीसी, पूर्व रेल और रेल मदद को टैग कर एक्स पर की गई है। वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की है। भोजन में कीड़े की शिकायत पर जांच का आदेश जारी कर दिया गया है।