मैथन में बारिश के बीच सांपों का आतंक! अजगर पकड़ा गया, कोबरा भाग निकला; DVC कर्मचारियों में दहशत

संवाद सूत्र, मैथन (धनबाद)। लगातार हो रही बारिश के बीच मैथन क्षेत्र में जहरीले सांपों के घरों और डीवीसी के प्रतिष्ठानों में घुसने से लोगों में दहशत है। गुरुवार को मैथन एरिया नंबर छह स्थित डीवीसी के स्टोर में बिजली उपकरणों के बक्सों के नीचे करीब 12 फीट लंबा अजगर छिपा मिला।

सांप को देखते ही स्टोर कर्मियों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर सीआइएसएफ के हेड कांस्टेबल व सर्प पकड़ने के विशेषज्ञ सीके शुक्ला पहुंचे और अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद कर्मियों ने राहत की सांस ली।

इधर, मैथन डाइक एरिया निवासी गुड्डू सिंह के किचन में खाने-पीने की सामग्री रखे डिब्बे के पास करीब पांच फीट लंबा कोबरा छिपा मिला। गुड्डू सिंह ने जैसे ही डिब्बा उठाने का प्रयास किया, कोबरा ने फन फैला दिया। इससे वे घबरा गए और तत्काल सीके शुक्ला को सूचना दी।