पंपू तालाब में उतरे MLA साहब, दस्ताने पहनकर कीचड़ उठाई तो जुट गए धनबाद के लोग और कर डाला बड़ा काम!
धनबाद महानगर के धनबाद सदर मंडल में प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष की राष्ट्रसेवा के उपलक्ष्य में 'सेवा मेरा योगदान' कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया।
HighLights
प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभियान।
धनबाद विधायक राज सिन्हा ने पंपू तालाब पर नेतृत्व किया।
स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने का संकल्प लिया गया।
जागरण संवाददाता, धनबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम के तहत धनबाद महानगर के धनबाद सदर मंडल में गुरुवार को स्वच्छता अभियान गुरुवार को चलाया गया।
धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पंपू तालाब परिसर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान तालाब के आसपास जमा कचरे और गंदगी की सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
अभियान में राज सिन्हा ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक दिन या अभियान तक सीमित रहने वाला कार्य नहीं है, बल्कि स्वस्थ और सुंदर समाज के निर्माण की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखने में आम लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि सेवा, स्वच्छता और जनभागीदारी के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के साथ-साथ आसपास के सार्वजनिक स्थलों को भी स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने का संकल्प लिया। विधायक ने कार्यकर्ताओं से सेवा कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने और समाज के अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का आह्वान किया।