पंपू तालाब में उतरे MLA साहब, दस्ताने पहनकर कीचड़ उठाई तो जुट गए धनबाद के लोग और कर डाला बड़ा काम!

जागरण संवाददाता, धनबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम के तहत धनबाद महानगर के धनबाद सदर मंडल में गुरुवार को स्वच्छता अभियान गुरुवार को चलाया गया।

धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पंपू तालाब परिसर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान तालाब के आसपास जमा कचरे और गंदगी की सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।

अभियान में राज सिन्हा ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक दिन या अभियान तक सीमित रहने वाला कार्य नहीं है, बल्कि स्वस्थ और सुंदर समाज के निर्माण की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखने में आम लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है।