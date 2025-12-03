जिलाधिकारी ने एसआईआर कार्यों का किया औचक निरीक्षण, बूथों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश
जिलाधिकारी ने एसआईआर कार्यों का औचक निरीक्षण किया और आगामी चुनावों के मद्देनजर बूथों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बूथो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रों की फीडिंग और मैपिंग के कार्यों का बुधवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कटिंग मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज तथा कम्पोजिट विद्यालय, कबीरचौरा का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने फीडिंग और मैपिंग की अद्यतन प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बूथवार ड्यूटी पर लगे कार्मिकों की उपस्थिति की जांच की और कुछ कार्मिकों से मैपिंग और फीडिंग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। सत्येंद्र कुमार ने गणना प्रपत्रों के गुणवत्तापूर्ण फीडिंग और मैपिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कार्मिकों को निर्देशित किया कि मैपिंग और फीडिंग के कार्यों में अधिक गैप न होने पाए।
उन्होंने कहा कि सभी कार्मिकों के पास 2003 की मतदाता सूची अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि सत्यापन की प्रक्रिया को शीघ्रता से सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही, उन्होंने सबसे कम फीडिंग और मैपिंग वाले बूथों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश ईआरओ/एईआरओ को दिया।
जिलाधिकारी ने मैपिंग के कार्यों की बूथवार प्रगति रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने फीडिंग और मैपिंग के कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही।
जहां आवश्यकता हो, वहां कार्य में पिछड़ रहे बूथ के कार्मिकों को सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी कार्मिकों से अपेक्षा जताई कि वे गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जा सके।
इस निरीक्षण के दौरान संबंधित बूथ के ईआरओ, एईआरओ, सुपरवाइजर और बीएलओ भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी के इस औचक निरीक्षण से कार्यों की प्रगति की स्थिति का आकलन किया गया और आवश्यक सुधारों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। इस प्रकार, निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी की सक्रियता महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
