वाराणसी से पंजाब जाने वाली सिर गोवर्धनपुर एक्सप्रेस में रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट रेलवे स्टेशन से पंजाब प्रांत के छेहर्टा जाने वाली सिर गोर्वधनपुर एक्सप्रेस अब 21 (पूर्व में 18 कोच) कोच की होगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन में ट्रैफिक का बढ़ता दबाव देख तीन कोच बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सबकुछ ठीक रहा तो 21 कोच वाली सिर गोवर्धनपुर एक्सप्रेस आगामी 27 नवंबर से पटरी पर रफ्तार भरने लगेगी।

प्रधानमंत्री ने बीते 20 जुलाई को सिर गोवर्धनपुर एक्सप्रेस का वर्चुअल उद्घाटन किया था। यह ट्रेन वाराणसी जंक्शन से सप्ताह में तीन दिन (सोम, गुरु, शनि) रवाना होकर 12 महत्वपूर्ण स्टेशनों से होते हुए पंजाब के छेहर्टा पहुंचती है। वापसी में यही ट्रेन तीन दिन (रवि, बुध, शुक्र) छहर्टा से रवाना होती है।

वर्तमान में 18 कोचों वाली सिर गोवर्धनपुर एक्सप्रेस में तीन माह में ही ट्रैफिक का इस कदर दबाव बढ़ा कि कोच बढ़ाने की मांग शुरू हो गई।अफसरों ने ट्रेन में ट्रैफिक दबाव का संज्ञान लेकर रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजी और तीन कोच बढ़ाने की मांग की, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

तीन कोच बढ़ाए जाने से श्री माता वैष्णो देवी धाम जाने वाली महत्वपूर्ण बेगमपुरा एक्सप्रेस पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इसलिए कि दोनों ट्रेनें एक ही मार्ग पर रफ्तार भरती है। यह भी पढ़ें- दीपावली और छठ पर वाराणसी से चलेंगी 185 अतिरिक्त बसें, लखनऊ-कानपुर समेत इन रूटों पर मिलेगी राहत इस तरह बढ़ेंगी 212 सीटें एसी थ्री की दो इकोनामी कोच : 160 सीट

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