दीपावली और छठ पर वाराणसी से चलेंगी 185 अतिरिक्त बसें, लखनऊ-कानपुर समेत इन रूटों पर मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दीपावली और छठ के त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रोडवेज प्रशासन ने कमर कस ली है। वाराणसी परिक्षेत्र से छह से 17 नवंबर तक 185 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। इन 12 दिनों में अधिकारी और कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी डिपो में लगाई गई है, ताकि यात्रियों को टिकट, पूछताछ और संचालन में कोई दिक्कत न हो।

वाराणसी परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय के अनुसार सबसे अधिक दबाव वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। वाराणसी से लखनऊ रूट पर 31, वाराणसी-कानपुर के लिए 13, वाराणसी-गोरखपुर के लिए 12 और वाराणसी-बैढन के लिए 10 अतिरिक्त बसें चलेंगी।

इसके अलावा जौनपुर, गाजीपुर, शक्तिनगर डिपो से भी विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन होगा। बताया कि उक्त मार्गों पर पहले से ही 146 बसों का संचालन हो रहा है। अतिरिक्त बसों के जुड़ने से कुल 331 बसें यात्रियों की सेवा में रहेंगी।