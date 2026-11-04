वाराणसी में गंगा किनारे बनेंगे दो हाईटेक क्रूज टर्मिनल, मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा की लहरों पर क्रूज पर्यटन को नई रफ्तार देने के लिए सामने घाट और रामनगर स्थित मल्टीमाडल टर्मिनल (एमएमटी) परिसर में 150-150 करोड़ रुपये की लागत से दो अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाए जाएंगे।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) इसी सप्ताह इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देगा। रामनगर का टर्मिनल कोलकाता से वाराणसी आने वाले बड़े और लग्जरी क्रूज के लिए प्रमुख केंद्र बनेगा। यहां एक साथ तीन से चार बड़े या आठ से 10 छोटे क्रूज ठहर सकेंगे, इसे सड़क, रेल और बाबतपुर एयरपोर्ट नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा।

आधुनिक प्रतीक्षालय, पृथक प्रवेश-निकास द्वार, सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली और विदेशी पर्यटकों के लिए इमिग्रेशन काउंटर जैसी एयरपोर्ट स्तर की सुविधाएं होंगी। सामने घाट पर प्रस्तावित टर्मिनल से छोटी दूरी के क्रूज संचालित होंगे, जिससे पर्यटक गंगा किनारे स्थित धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। इसके लिए भूमि चिह्नित की जा चुकी है।