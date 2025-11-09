वाराणसी में 52 हजार मतदाताओं के घर पहुंचा एसआइआर का गणना प्रपत्र

जागरण संवाददाता, वाराणसी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) जिले में शुरू हो चुका है। बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र (फार्म) उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शनिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर अब तक की प्रगति की समीक्षा भी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में अब तक 52,290 मतदाताओं तक फार्म उपलब्ध कराने का दावा निर्वाचन कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। हालांकि जिले में 31 लाख 53 हजार 705 वोटर हैं। इस कार्य में राजनीतिक दलों की सहभागिता भी सुनिश्चित करानी है। प्रत्येक मतदाताओं तक बीएलओ को पहुंचाना है।

राजनीतिक पार्टियों से पिछले दिनों जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से बूथ लेवल एजेंट की तैनाती व इस कार्य में सहयोग की अपील की गई थी लेकिन भाजपा, सपा छोड़ किसी दल के दफ्तर से इसकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को प्राप्त नहीं हो सकी।

एसआइआर को लेकर सर्वाधिक मुखर रहने वाली कांग्रेस पार्टी भी इसी सूची में शामिल है। भाजपा ने आठ में सिर्फ पिंडरा व उत्तरी विधानसभा क्षेत्र व सपा ने उत्तरी, दक्षिणी, कैंट व सेवापुरी विधानसभा के बीएलओ की सूची उपलब्ध करा सकी है।

जानकारी के लिए 0542-2508464 पर मिलाएं फोन : एसआइआर को लेकर पब्लिक की सुविधा के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम खोल दिया गया है। लोग 0542-2508464 पर फोन कर एसआइआर को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फार्म कहां मिलेगा। क्या क्या भरना है। क्षेत्र बताकर बीएलओ व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का मोबाइल नंबर आदि यहां से प्राप्त किया जा सकता है।

एक बूथ पर 1200 मतदाता : जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का बैठक के दौरान जानकारी दी थी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान स्थलों पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या निर्धारित की गई है। एसआइआर के साथ बूथों का संभाजन यानी व्यवस्थित करने का कार्य भी होना है।

राजनीतिक पर्टियों ने बूथों के संभाजन के दौरान एक परिवार के समस्त सदस्यों का नाम एक ही बूथ में करने की, मकान नंबर क्रम से अंकित करने, मतदाताओं के क्षेत्र के करीब बूथ बनाने की मांग की है। जिले में इस समय 3049 बूथ हैं। सभी बूथों पर बीएलओ की तैनाती है।

इसके अलावा दक्ष 1138 बीएलओ भी लगाए गए हैं। बूथों का आलेख्य प्रकाशन दस नवंबर को होगा। मतदान स्थल परिवर्तन व समायोजन के संबंध में कोई सुझाव अथवा आपत्ति नौ नवंबर तक दिया जा सकेगा। एसआइआर कार्यक्रम को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

बुक ए काल विद बीएलओ में अब तक आए 256 आवेदन मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने "बुक ए काल विद बीएलओ" सुविधा शुरू की गई है। इसके माध्यम से मतदाता पोर्टल (voters.eci.gov.in) से अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ को 48 घंटे के भीतर काल बैक कर समाधान करना होगा। यह सेवा ECINet प्लेटफ़ार्म पर उपलब्ध है। इस पर अब तक 458 रिक्वेस्ट आए हैं। बीएलओ के सतर से 220 पर रिस्पांस दिया गया है। पब्लिक ECINet एप के जरिए भी चुनाव अधिकारियों से जुड़ सकता हैं।