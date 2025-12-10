नो मैपिंग में शामिल दस लाख से अधिक वोटरों को जारी होगा नोटिस

-एसआइआर में 2003 की मतदाता सूची अनुसार अपना या अपने माता-पिता के बारे में सही जानकारी नहीं दी, अब देना होगा साक्ष्य

-मृतक समेत अन्य 5,93,539 मतदाताओं का नाम कटना तय

-समय नहीं बढ़ा तो कल से ही बूथों पर चस्पा होने लगेगी सूची

-मतदाता सूची देखकर पब्लिक अब कर सकेगी दावा-आपत्ति

आंकड़े

-74, 536 वोटर मिले मृतक

-2,15,231 वोटर अनुपस्थित, अनट्रेसेबल

-2,26,138 वोटर स्थायी रूप से स्थानांतरित (पर्मानेन्टली शिफ्टेड)

-39,338 पहले से दूसरी जगह यानी वोटर लिस्ट में नामांकित (आलरेडी इनरोल्ड)

- 38,296 वोटर अन्य में यानी संदिग्ध श्रेणी में

जागरण संवाददाता, वाराणसी : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) जारी है। इस महाअभियान को लेकर क्षेत्र में जागरूकता का अभाव अब तक बना हुआ है। मतदाता दिलचस्पी नहीं ले रहे तो वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट भी जमीन पर जूझ कर कार्य करते हुए नहीं दिख रहे। इसी का परिणाम रहा कि बीएलओ बहुतायत मतदाताओं के घर तक नहीं पहुंच पाए। किसी तरह घर ढूंढ़ भी लिए तो मतदाताओं को सही ढंग से एसआइआर का गणना प्रपत्र भरने में मदद नहीं कर सके। लिहाजा, जिले में गणना प्रपत्र भरने वाले दस लाख 42 हजार वोटर (कुल वोटर का 40.95 प्रतिशत) वर्तमान में नो मैपिंग सूची में हैं। दावा- आपत्ति के दौरान इन्हें नोटिस जारी होना तय है। बूथ पर जाकर इन्हें साक्ष्य देना होगा। आयोग की ओर से निर्धारित तय दस्तावेज देने होंगे। अगर साक्ष्य मजबूत नहीं रहा तो मतदाता सूची से नाम कटने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।