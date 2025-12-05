शुभम ने दुबई से जारी किया वीडियो, कहा- बीच में न आएं अखिलेश, योगी से लगाई न्याय की गुहार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोडिन कफ सीरप के काली कमाई करने वाले शुभम जायसवाल ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो जारी है। बताया जाता है कि यह वीडियो उसने दुबई में शूट किया है। इसमें उसने खुद पर लगे आरोपों की सफाई दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से उसके खिलाफ बयानबाजी न करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है।

13 मिनट के वीडियो में वह काफी परेशान नजर आ रहा है। इसमें कह रहा है कि इंटरनेट मीडिया, न्यूज़ चैनलों और बड़े नेताओं की प्रेस क्रांफ्रेस में उसके बारे में गलत कहा जा रहा है। यह बोला जा रहा है कि मैंने ''जहरीले सीरप'' बेचे और ''नकली दवाओं'' का क्रय-विक्रय किया, जिससे बच्चों की मौत हुई।

उसने सफाई देते हुआ वीडियो में कहा कि फेंसाडील कफ सीरप सामान्य दवा है जो खांसी में उपयोग होती है। यह न तो जहरीली है और न ही आबकारी की श्रेणी में आती है। मध्य प्रदेश में कफ सीरप से बच्चों की मौत के मामले में अपनी भूमिका से इनकार किया है।

उसने स्पष्ट किया कि उसके द्वारा एबोट कंपनी की सीरप सप्लाई की जा रही थी और दवा बनाने के लिए कंपनी को मिलने वाला कोडिन फास्टफेट का कोटा भारत सरकार तय करती है। इस दवा के स्टाक करने या बेचने को लेकर सरकार का कोई नियम नहीं है।

उसका दावा है कि उसने ड्रग डिपार्टमेंट से आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी ली थी कि नियम यह है कि दवा लाइसेंस धारियों को ही बेचनी है और भुगतान बैंक खाते में ही लेना है उसने ऐसा ही किया।

शुभम का कहना है कि गाजियाबाद या सोनभद्र में पकड़ा गया माल उसकी फर्म ''शैली ट्रेडर्स'' का नहीं था, बल्कि दिल्ली की फर्म का था। उसने ड्रग डिपार्टमेंट के अफसरों पर पैसे की डिमांड पूरी न करने पर जबरन फंसाने का आरोप लगाया।