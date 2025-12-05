Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुभम ने दुबई से जारी किया वीडियो, कहा- बीच में न आएं अखिलेश, योगी से लगाई न्याय की गुहार

    By Devendra Nath Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:57 PM (IST)

    दुबई से शुभम नामक एक व्यक्ति ने वीडियो जारी कर अखिलेश यादव से मामले में दखल न देने की अपील की है। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोडिन कफ सीरप के काली कमाई करने वाले शुभम जायसवाल ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो जारी है। बताया जाता है कि यह वीडियो उसने दुबई में शूट किया है। इसमें उसने खुद पर लगे आरोपों की सफाई दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से उसके खिलाफ बयानबाजी न करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    13 मिनट के वीडियो में वह काफी परेशान नजर आ रहा है। इसमें कह रहा है कि इंटरनेट मीडिया, न्यूज़ चैनलों और बड़े नेताओं की प्रेस क्रांफ्रेस में उसके बारे में गलत कहा जा रहा है। यह बोला जा रहा है कि मैंने ''जहरीले सीरप'' बेचे और ''नकली दवाओं'' का क्रय-विक्रय किया, जिससे बच्चों की मौत हुई।

    उसने सफाई देते हुआ वीडियो में कहा कि फेंसाडील कफ सीरप सामान्य दवा है जो खांसी में उपयोग होती है। यह न तो जहरीली है और न ही आबकारी की श्रेणी में आती है। मध्य प्रदेश में कफ सीरप से बच्चों की मौत के मामले में अपनी भूमिका से इनकार किया है।

    उसने स्पष्ट किया कि उसके द्वारा एबोट कंपनी की सीरप सप्लाई की जा रही थी और दवा बनाने के लिए कंपनी को मिलने वाला कोडिन फास्टफेट का कोटा भारत सरकार तय करती है। इस दवा के स्टाक करने या बेचने को लेकर सरकार का कोई नियम नहीं है।

    उसका दावा है कि उसने ड्रग डिपार्टमेंट से आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी ली थी कि नियम यह है कि दवा लाइसेंस धारियों को ही बेचनी है और भुगतान बैंक खाते में ही लेना है उसने ऐसा ही किया।

    शुभम का कहना है कि गाजियाबाद या सोनभद्र में पकड़ा गया माल उसकी फर्म ''शैली ट्रेडर्स'' का नहीं था, बल्कि दिल्ली की फर्म का था। उसने ड्रग डिपार्टमेंट के अफसरों पर पैसे की डिमांड पूरी न करने पर जबरन फंसाने का आरोप लगाया।

    शुभम ने राजा ज्योति आनंद सिंह की मौत में भी अपना हाथ होने से इनकार किया। उसने मौत की वजह अत्यधिक शराब पीना बताया। कहा कि उनके परिवार वाले उसे पैसे के लिए धमका रहे थे।

    शुभम जायसवाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य नेताओं से उसके खिलाफ बयानबाजी न करने और लोगों को भ्रम में न डालने की अपील किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि वह डर के कारण सामने नहीं आ रहा है।