    समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव का वाराणसी में सपाइयों ने क‍िया स्वागत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:23 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनावों की तैयारी करने और पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। शिवपाल यादव ने सपा की नीतियों पर प्रकाश डालते हुए गरीबों, किसानों और मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करने की बात कही।

    श‍िवपाल का समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से सड़क मार्ग द्वारा लालगंज होते हुए शाम चार बजे पिसौरा टोल प्लाजा, दानगंज वाराणसी पहुंचे।

    यहां पर जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में पहले से मौजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत के दौरान उन्हें बुके देकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया।

    इसके बाद, शिवपाल यादव चोलापुर होते हुए सर्किट हाउस वाराणसी पहुंचे, जहां उपस्थित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शिवपाल यादव ने पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया।

    शाम सात बजे, शिवपाल यादव आयर बाजार वाराणसी में आयोजित बारह दिवसीय बिरहा दंगल के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिवपाल यादव का यह दौरा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा आयोजन रहा। उनके स्वागत में जुटे कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का प्रदर्शन किया।

    शिवपाल यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की मजबूती और एकता पर जोर दिया। शिवपाल सिंह यादव का वाराणसी आगमन न केवल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह स्थानीय राजनीति में भी एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला भी था। उनके स्वागत समारोह में कार्यकतार्आ को स्पष्ट किया क‍ि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगामी चुनावों में पार्टी की जीत के लिए तत्पर रहें।

    स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से सांसद चंदौली वीरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, स्नातक एमएलसी आशुतोष सिंहा, डाक्टर ज्ञानेंद्र यादव ज्ञानू, जिला महासचिव आनंद मौर्या, डाक्टर रामबालक पटेल, जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट, चंद्रशेखर यादव, भीष्म नारायण यादव, हरीश मिश्रा, पूजा यादव, सत्यप्रकाश सोनकर सोनू, मोदी यादव, बाबूलाल यादव, विष्णु शर्मा, सुनील सोनकर, संजय मिश्रा, धर्मेंद्र यादव, आनंद यादव, राहुल यादव, ओमप्रकाश सिंह, रेखा पाल, विद्या भारती, बबउ यादव, धर्मेन्द्र कन्नौजिया शामिल थे।