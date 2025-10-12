जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से सड़क मार्ग द्वारा लालगंज होते हुए शाम चार बजे पिसौरा टोल प्लाजा, दानगंज वाराणसी पहुंचे। यहां पर जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में पहले से मौजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत के दौरान उन्हें बुके देकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद, शिवपाल यादव चोलापुर होते हुए सर्किट हाउस वाराणसी पहुंचे, जहां उपस्थित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शिवपाल यादव ने पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया।

शाम सात बजे, शिवपाल यादव आयर बाजार वाराणसी में आयोजित बारह दिवसीय बिरहा दंगल के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिवपाल यादव का यह दौरा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा आयोजन रहा। उनके स्वागत में जुटे कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का प्रदर्शन किया।

शिवपाल यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की मजबूती और एकता पर जोर दिया। शिवपाल सिंह यादव का वाराणसी आगमन न केवल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह स्थानीय राजनीति में भी एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला भी था। उनके स्वागत समारोह में कार्यकतार्आ को स्पष्ट किया क‍ि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगामी चुनावों में पार्टी की जीत के लिए तत्पर रहें।