    वाराणसी के शिवेश शर्मा ने CBSE नेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    वाराणसी के ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल के छात्र शिवेश शर्मा ने सीबीएसई नेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अंडर 19 वर्ष वेट कैटेगरी में यह उपलब्धि हासिल की। उनकी इस सफलता पर विद्यालय परिवार ने बधाई दी है। शिवेश को अब एसजीएफआई नेशनल गेम्स के लिए भी चुना गया है। उनकी यह उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

    शिवेश ने अंडर 19 वर्ष वेट कैटेगरी (-62 Kg) में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल वाराणसी के छात्र शिवेश शर्मा ने CBSE नेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में देशभर के 300 विद्यालयों ने भाग लिया, जिसमें शिवेश ने अंडर 19 वर्ष वेट कैटेगरी (-62 Kg) में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया।

    शिवेश ने पूरे मैच के दौरान चैंपियनशिप के दौरान असाधारण कौशल, आत्मविश्वास और अनुशासन का परिचय दिया। उनकी यह सफलता उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, साथ ही उनके कोचों और विद्यालय के मेंटर्स द्वारा दिए गए उत्कृष्ट प्रशिक्षण का भी प्रमाण है।

    स्वर्ण पदक जीतने के बाद, शिवेश की पहचान शहर ही नहीं बल्‍क‍ि देश भर में और भी बढ़ गई है। उन्हें अब प्रतिष्ठित SGFI नेशनल गेम्स के लिए भी चयनित किया गया है, जहाँ वे नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ भाग लेंगे। बताया क‍ि वह अब आगे के ल‍िए और बेहतर तैयारी कर रहे हैं। 

    ग्रीन वैली इंग्लिश स्कूल के प्रबंधक डा. राकेश सिंह, प्रधानाचार्य किरन सिंह, शिक्षक और समस्त विद्यालय परिवार ने शिवेश को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शिवेश की यह सफलता सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

    शिवेश की मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। उनके साथियों और विद्यालय के अन्य छात्रों के लिए यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

    इस चैंपियनशिप में भाग लेकर शिवेश ने न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की, बल्कि अपने विद्यालय का नाम भी गर्व से ऊँचा किया। उनकी उपलब्धि से विद्यालय के अन्य छात्रों में भी खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है और वे भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

    शिवेश की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके लिए, बल्कि उनके विद्यालय और शहर के लिए भी गर्व का विषय है।