जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार की शाम को शीतला माता मन्दिर की छत तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। घाट की सीढ़ियां पूरी तरह डूब गई हैं और मन्दिर तथा विग्रह पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। मन्दिर के महंत कल्लू गुरु ने बताया कि जब तक बाढ़ के ऐसे हालात रहेंगे, घाट के ऊपर अहिल्‍लेश्वर महादेव मन्दिर में माता शीतला की चल प्रतिमा पर दैनिक भोग आरती की जाएगी।

बाढ़ के कारण घाट में अन्य भवनों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और बाढ़ के पानी से दूर रहें। जबक‍ि ग‍ल‍ियों में नाव चलने की नौबत आ चुकी है। वरुणा के किनारे मोहल्‍लों में नौका ही आवागमन का साधन है।

स्थानीय अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए टीमों का गठन किया है। इसके साथ ही, बाढ़ के पानी के स्तर की निगरानी के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। गंगा नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की है।