जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाजार हाट करने अब घर से न‍िकलने के बाद काशी के न‍िचले इलाकों में लोग नाव से जाने लगे हैं। गंगा में बाढ़ के बाद वरुणा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से आदमपुर थाना क्षेत्र के कोनिया इलाके में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोनिया स्थित पुल तक बाढ़ का पानी पहुंचने से आवागमन का रास्ता बंद हो गया है।

यह मार्ग कोनिया होते हुए सारनाथ क्षेत्र को जोड़ता है। रास्ता बंद होने के कारण खालिसपुर, सरायमोहना, चांदपुर, सलारपुर, सारनाथ और चौबेपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी से कोनिया, विजयपुरा, मोहम्मदपुरा, मोहन कटरा, कोनिया सट्टी और आम की बारी समेत आसपास के मोहल्ले भी प्रभावित हैं।

वरुणा का जलस्तर बढ़ने के साथ आसपास की गलियों और मोहल्लों में सीवर का पानी भी फैल गया है। इससे जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव के बीच लोगों को आने-जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बाढ़ का पानी और सीवर का पानी एक साथ आने से स्थिति और खराब हो गई है। लोगों को संक्रमण और गंदगी को लेकर भी चिंता सता रही है।