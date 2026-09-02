जागरण संवाददाता, वाराणसी। दो द‍िन पूर्व चेतावनी ब‍िंंदु पार कर चुका गंगा का जलस्‍तर लगातार रह रहकर हो रही बरसात के बाद अब भी चेतावनी ब‍िंंदु क्रास करने के बाद भी बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आायोग की ओर से बुधवार की सुबह जारी र‍िपोर्ट में बताया गया क‍ि सुबह दस बजे गंगा का जलस्‍तर दो सेंटीमीटर प्र‍त‍िघंटे की गत‍ि से बढ़ रहा है।

राजघाट स्‍थ‍ित केंद्रीय जलआयोग की टीम ने बताया क‍ि सुबह दस बजे चेतावनी ब‍िंंदु 70.262 m. के ऊपर गंगा का जलस्‍तर 70.32 m है। जबक‍ि जलस्‍तर दो सेंटीमीटर प्रत‍िघंटे की दर से लगातार बढ़ रहा है। जबक‍ि शहर में खतरा ब‍िंंदु 71.262 m. है जहां का जलस्‍तर अब पार करने में एक मीटर से भी कम का फासला बचा है। बनारस में अब तक 73.901 m. सर्वाध‍िक जलस्‍तर पहुंचा है।

गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में महाश्‍मशान मण‍िकर्ण‍िका और हर‍िशचंद्र घाट पर गंगा का की लहरों ने कब्‍जा जमाया है। यहां गल‍ियों में नाव चलने की नौबत आ चुकी है। गल‍ियों में नाव चलने की नौबत आने के साथ ही तटवर्ती क्षेत्रों के लोग घरों से न‍िकलने के ल‍िए अब नाव का सहारा ले रहे हैंं। जबक‍ि च‍िताओं को जलाने के ल‍िए नंबर लगाना पड़ रहा है।