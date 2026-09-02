अशोक सिंह, जागरण, वाराणसी। सरकार हर घर सोलर संयंत्र लगवाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी दे रही है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ सकें। लेकिन कुछ लोगों ने जनहित की इस पहल का ही गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। जनहित के इस कार्य के लिए बैंक ने मामूली ब्याज पर लोन दिया।

जब केंद्र और प्रदेश सरकार की सब्सिडी मिली तो उसे लोगों ने लोन खाते में जमा कराने की बजाय व्यक्तिगत खाते में लेकर अपने उपयोग में लगा दिए। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ने साफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है। सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के लोन खाते में ही जाएगी।

सोलर संयंत्र लगवाने के लिए लोगों के सामने आर्थिक बाधा न हो इसके लिए बैंकों ने 5.75 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन देने की योजना बनाई।

इसके तहत कोई अगर तीन किलोवाट का सोलर संयंत्र लगवाता है तो तीन-चार माह पूर्व 180000 रुपये खर्च आता था। 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट के रूप में 18,000 रुपये देने पड़ते थे। 1,62,000 रुपये का लोन हो जाता था। सोलर संयंत्र लगने के बाद 1,08,000 रुपये केंद्र और राज्य की सब्सिडी आ जाती है।