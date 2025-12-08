वाराणसी में शाइन सिटी से जुड़े पांच लोगों पर 26 लाख की ठगी का केस दर्ज

जागरण संवाददाता वाराणसी। शाइन सिटी कम्पनी के खिलाफ लगातार आ रही शिकायतों के बीच अब न्यायालय के आदेश पर कैंट पुलिस ने 26 लाख रुपये की ठगी का नया मुकदमा दर्ज किया है। कम्पनी पर पूर्व में भी कई मामलों में कार्रवाई हो चुकी है।

ग्राम अवलेशपुर, कंदवा, थाना लंका निवासी रमन सिंह द्वारा न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2017 से 2020 के दौरान कम्पनी से जुड़े लोगों ने विभिन्न योजनाओं में प्लॉट दिलाने का लालच देकर कई किश्तों में कुल 26 लाख रुपये ले लिये।

रकम लेने के बाद प्रार्थी के नाम बुकिंग रसीदें और दो विक्रय विलेख भी जारी किये गए। जिससे उसे विश्वास हो गया कि जमीन वास्तविक है। आरोप है कि जब कब्जा दिलाने की बात आई तो आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे।

प्रार्थी ने मौके पर जाकर जांच की तो पता चला कि बताए गए किसी भी प्लॉट का अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद प्रार्थी कम्पनी के कैंट क्षेत्र स्थित कार्यालय पहुंचा जो बंद मिला। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई न होने पर प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय के आदेश पर कैंट पुलिस ने आरोपित राशिद नसीम, आशिफ नसीम, ऐनुल रशीद, संजय सिंह और संतोष कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। यह मामला तब सामने आया जब रमन सिंह ने कम्पनी के खिलाफ अपनी शिकायत को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

शाइन सिटी कम्पनी के खिलाफ यह पहली बार नहीं है जब शिकायतें आई हैं। इससे पहले भी कई लोग कम्पनी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। अब न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई हो रही है।

रमन सिंह का कहना है कि उन्होंने कम्पनी के अधिकारियों पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश किया था, लेकिन अब उन्हें धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास किया जाएगा।