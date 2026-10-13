जागरण संवाददाता, वाराणसी। कोलकाता नाइट राइडर्स के माल‍िक शाहरुख खान अपनी टीम के धुरंधर बल्‍लेबाज र‍िंकू स‍िंंह के बड़े फैन हैं। बीते वर्ष शाहरुख खान ने रिंकू सिंह की एक्स पोस्ट पर पूछा था, “शादी कब है?” अब रिंकू सिंह ने किंग खान को अपनी शादी की तारीख बता दी है। शाहरुख ने पहले रिंकू की शादी में शामिल होने की बात कही थी। अब लखनऊ में होने वाले विवाह समारोह में उनके पहुंचने की चर्चा है।

रिंकू सिंह के जन्मदिन पर उनकी होने वाली पत्नी और मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज ने भी भावुक पोस्ट साझा की। इसके साथ उन्होंने बाबा दरबार में दर्शन के दौरान की तस्वीर लगाई। शादी की तारीख सामने आने के बाद शाहरुख खान के समारोह में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है क‍ि कि‍ंंग खान चार द‍िसंबर को लखनऊ में शादी में शाम‍िल होने आएंगे।