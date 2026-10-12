जागरण संवाददाता, वाराणसी। मछलीशहर सांसद प्र‍िया सरोज न्‍यूयार्क में संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के आयोजन में शाम‍िल होने के बाद देश वापस आ चुकी हैं। उन्‍होंने राष्‍ट्र संघ के अयोजनों में श‍िरकत की और देश के पक्ष को सामने रखा। सोमवार को उनके आगमन के साथ ही दौरा समाप्‍त हो गया तो वहीं उनके होने वाले पत‍ि र‍िंंकू स‍िंंह का सोमवार 12 अक्‍टूबर को जन्मद‍िन भी था, इसे उन्‍होंने सोशल मीड‍िया पर साझा क‍िया है।

अपने वाराणसी दौरे के समय क्रि‍केटर र‍िंकू स‍िंंह और मछलीशहर सांसद प्र‍िया सरोज ने बाबा काशी व‍िश्‍वनाथ के धाम में हाज‍िरी लगाई थी और बाबा का आशीर्वाद भी ल‍िया था। उन्‍होंने सोशल मीड‍िया पर र‍िंंकू स‍िंंह के साथ बाबा दरबार में ख‍िंंचाई फोटो के साथ पुरानी साड़ी में तस्‍वीर साझा की है। इस तस्‍वीर के साथ उन्‍होंने भावुक संदेश भी ल‍िखा है।

प्र‍िया सरोज ने ल‍िखा है क‍ि -'हैप्पी बर्थडे, RK ❤️ मेरी बस यही दुआ है कि ज़िंदगी आपको वो सारी खुशियाँ, प्यार और कामयाबी दे, जिसके आप सच में हकदार हैं। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे और आपके सारे सपने सच हों। यह आपके लिए, हमारे लिए और उन खूबसूरत यादों के लिए है जो अभी बननी बाकी हैं।'