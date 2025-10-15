जागरण संवाददाता, वाराणसी। जनपद के निबंधन विभाग के कार्यालयों में मुश्किल से मंगलवार को दस प्रतिशत रजिस्ट्री हो सकी। नब्बे प्रतिशत लोगों को वापस लौटना पड़ा। सर्वर डाउन होने के कारण रजिस्ट्री न होने से लोग परेशान व आक्रोशित दिखे।

हालांकि अधिकारियों ने लखनऊ से ही गड़बड़ी का हवाला दिया। कहा कि यह गड़बड़ी सिर्फ बनारस की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है। एनआइसी से ही सर्वर डाउन है। इस पर काम हो रहा है। उम्मीद है कि एक दो दिन में यह ठीक हो जाएगा।

दूसरी तरफ रजिस्ट्री के लिए स्लाट बुक कराने वाले लोगों का कहना था कि आज रजिस्ट्री कराने का समय तय रहा लेकिन यहां पूरे दिन सर्वर गड़बड़ी का रोना रहा। रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इस समय दीपावली व धनतेरस को देखते हुए निबंधन विभाग के कार्यालयों में रजिस्ट्री कराने वालों की अच्छी खासी भीड़ जुट रही है।

कुछ लोग वाराणसी में फ्लैट खरीदने के बाद दिल्ली, मुुंबई समेत अन्य शहरों से यहां रजिस्ट्री कराने आए हुए हैं। कुछ लोगाें का तो यहां तक कहना रहा कि यह गड़बड़ी पिछले एक सप्ताह से है लेकिन यहां कोई सुधार नहीं हो रहा है। अधिकारी सर्वर में गड़बड़ी कहकर कन्नी काट ले रहे हैं। दूसरी तरफ अधिवक्ताओं में भी रोष दिखा। निबंधन कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारी पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठकर रजिस्ट्री के लिए जूझते दिखे।



बनारस में सामान्य दिनों में 250 से अधिक होती है रजिस्ट्री