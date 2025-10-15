त्योहार में रजिस्ट्री पर भारी 'सर्वर डाउन' की लाचारी, 90 प्रतिशत लोग नहीं करा सके रजिस्ट्री
वाराणसी में सर्वर डाउन होने से रजिस्ट्री कार्यालय में अफरा-तफरी मची रही। मंगलवार को केवल 10% रजिस्ट्री हो पाई, जिससे 90% लोग वापस लौट गए। अधिकारियों ने एनआईसी में तकनीकी खराबी को कारण बताया, जो पूरे प्रदेश में है। दीपावली और धनतेरस के कारण रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ है, लेकिन सर्वर की समस्या से लोग परेशान हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। जनपद के निबंधन विभाग के कार्यालयों में मुश्किल से मंगलवार को दस प्रतिशत रजिस्ट्री हो सकी। नब्बे प्रतिशत लोगों को वापस लौटना पड़ा। सर्वर डाउन होने के कारण रजिस्ट्री न होने से लोग परेशान व आक्रोशित दिखे।
हालांकि अधिकारियों ने लखनऊ से ही गड़बड़ी का हवाला दिया। कहा कि यह गड़बड़ी सिर्फ बनारस की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है। एनआइसी से ही सर्वर डाउन है। इस पर काम हो रहा है। उम्मीद है कि एक दो दिन में यह ठीक हो जाएगा।
दूसरी तरफ रजिस्ट्री के लिए स्लाट बुक कराने वाले लोगों का कहना था कि आज रजिस्ट्री कराने का समय तय रहा लेकिन यहां पूरे दिन सर्वर गड़बड़ी का रोना रहा। रजिस्ट्री नहीं हो सकी। इस समय दीपावली व धनतेरस को देखते हुए निबंधन विभाग के कार्यालयों में रजिस्ट्री कराने वालों की अच्छी खासी भीड़ जुट रही है।
कुछ लोग वाराणसी में फ्लैट खरीदने के बाद दिल्ली, मुुंबई समेत अन्य शहरों से यहां रजिस्ट्री कराने आए हुए हैं। कुछ लोगाें का तो यहां तक कहना रहा कि यह गड़बड़ी पिछले एक सप्ताह से है लेकिन यहां कोई सुधार नहीं हो रहा है। अधिकारी सर्वर में गड़बड़ी कहकर कन्नी काट ले रहे हैं। दूसरी तरफ अधिवक्ताओं में भी रोष दिखा। निबंधन कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारी पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठकर रजिस्ट्री के लिए जूझते दिखे।
बनारस में सामान्य दिनों में 250 से अधिक होती है रजिस्ट्री
बनारस में प्रतिदिन 250 से अधिक रजिस्ट्री सामान्य दिनों में रजिस्ट्री होती है। दीपावली व धनतेरस के कारण इस समय भीड़ बढ़ी हुई है।
सर्वर डाउन के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। यह समस्या सिर्फ बनारस की नहीं है। प्रदेश स्तर पर यह मामला है। तकनीकी जो भी गड़बड़ी है, इसे ठीक करने के लिए विशेषज्ञ लगे हुए हैंं। एनआइसी से ही गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है। उम्मीद है कि यह एक दो दिन में ठीक हो जाएगी और सामान्य ढंग से रजिस्ट्री होने लगेगी।
ऋषिकेश पांडेय, डीआइजी स्टांप
