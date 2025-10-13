पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सर्वर डाउन होने से नहीं बना आनलाइन पर्चा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में सोमवार को सर्वर डाउन होने के कारण मरीजों का आनलाइन पर्ची नहीं बन सका। दो दिन की छुट्टी होने से अस्पताल में काफी अधिक भीड़ थी। मामले की गंभीर को समझते हुए आफलाइन पर्चे का संचालन शुरू किया गया, जिससे मरीजों को कुछ हद राहत मिल सका।

अस्पताल सुबह आठ बजे खुलते ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतारें लग गईं, लेकिन बार-बार सर्वर ठप होने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कई मरीज और उनके तीमारदार इस अव्यवस्था से नाराज दिखे। अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत आफलाइन (हाथ से लिखी) पर्ची की व्यवस्था शुरू की, जिससे मरीजों का इलाज संभव हो सका।

अस्पताल की आईटी टीम ने सर्वर को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण रजिस्ट्रेशन कार्य बार-बार बाधित रहा। सीएमएस ने सर्वर की तकनीकी खराबी का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में मरीजों को असुविधा न हो। दिनभर में कुल 1264 मरीजों ने पंजीकरण कराया।