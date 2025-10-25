यूपी में 50 फीसदी सब्सिडी पर वितरित किए जा रहे ये बीज, किसान कम खर्च में कर सकेंगे बुआई
वाराणसी में किसानों को कम लागत पर बेहतर फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार 50% अनुदान पर बीज वितरित कर रही है, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे और वे कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग में आवेदन करना होगा।
जागरण संवाददाता, चिरईगांव। संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी मंडल शैलेंद्र कुमार ने राजकीय बीज भंडार चिरईगांव का शनिवार को जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान बीज विक्रय केंद्र प्रभारी शिवी सिंह ने बताया कि केंद्र पर अब तक 2.50 क्विंटल सरसों पीएम-32, 16.60 क्विंटल चना आरवीजी 202, 13 क्विंटल मटर आइपीएफडी, 24 किग्रा मसूर कोटा-3 व 182.40 क्विंटल गेहूं की प्रजाति डीबीडब्ल्यू-187 (करण वंदना), 200 क्विंटल गेहूं डीबीडब्ल्यू-303 बीज प्राप्त हुआ है। जिसका वितरण किसानों में नियमानुसार किया जा रहा है।
उसी दौरान रामचंदीपुर के किसान इंद्रजीत सिंह, मुस्तफाबाद के उमानाथ सिंह व मोहन यादव ने गेहूं का बीज भी खरीदा। संयुक्त कृषि निदेशक ने बताया कि मंडल के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर दलहनी चना, मटर, तिलहनी सरसों तथा गेहूं का बीज उपलब्ध है, जो 50 फीसद अनुदान पर कृषकों में वितरित किए जा रहे हैं।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि गेहूं का अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति करण वंदना (डीबीडब्ल्यू-187) की आपूर्ति सर्वाधिक कराई गई है। इसमें प्रोटीन व आयरन अन्य प्रजाति के अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसान भाइयों के बीच इसका वितरण पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर किया जा रहा है। किसान भाई बीज प्राप्त कर समय से बुआई करें।
