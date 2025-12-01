Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़ागांव ब्लाक मुख्यालय पर सचिवों ने काला पट्टी बांधकर जताया विरोध, बोले - 'अन्‍य व‍िभागों का कराते हैं काम'

    By Rajesh GuptaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    बड़ागांव ब्लॉक मुख्यालय में सचिवों ने अपनी मांगों के समर्थन में काला पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। सचिवों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे अपना विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने सरकार से उनकी मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    अन्य विभागों का कार्य जबरन ग्राम सचिवों से कराने के विरोध में काला फीता बांधकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया।

    जागरण संवाददाता, बड़ागांव (वाराणसी)। ब्लाक मुख्यालय पर सोमवार को प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पर सोमवार को बड़ागांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिवों ने ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली एवं अन्य विभागों का कार्य जबरन ग्राम सचिवों से कराने के विरोध में काला फीता बांधकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम सचिवों का कहना है कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली के अनुकूल नहीं है और इससे फील्ड वर्क तथा पंचायत के नियमित कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही अन्य विभागों का अतिरिक्त कार्य सचिवों पर अनावश्यक भार डाल रहा है।

    प्रदेश संगठन के निर्देश पर काला फीता बांधकर विरोध जताने के बाद सभी ग्राम पंचायत सचिव शांति व अनुशासन के साथ अपने-अपने कार्य क्षेत्रों के लिए रवाना हुए और नियमित दायित्वों का निर्वहन किया।

    सचिवों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से सचिव हिमांशु चौबे, राम अंचल सिंह, राजीव गौतम, कन्हैयालाल, राहुल गुप्ता, प्रवीण यादव, पुनीत सोनकर सहित अन्य सचिव मौजूद रहे। 