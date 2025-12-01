जागरण संवाददाता, बड़ागांव (वाराणसी)। ब्लाक मुख्यालय पर सोमवार को प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव संगठन के आह्वान पर सोमवार को बड़ागांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिवों ने ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली एवं अन्य विभागों का कार्य जबरन ग्राम सचिवों से कराने के विरोध में काला फीता बांधकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम सचिवों का कहना है कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली के अनुकूल नहीं है और इससे फील्ड वर्क तथा पंचायत के नियमित कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही अन्य विभागों का अतिरिक्त कार्य सचिवों पर अनावश्यक भार डाल रहा है।