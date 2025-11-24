जागरण संवाददाता, वाराणसी। महात्‍मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस स्थित नरेंद्र छात्रावास के बाहर रविवार देर रात अचानक अफरातफरी मच गई, जब एक स्कॉर्पियो सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और छात्रावास के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

व‍िभागीय सूत्रों के अनुसार इस घटना में विपिन सिंह और ऋषभ राजपूत नाम के युवकों का नाम सामने आ रहा है, जो इस तोड़फोड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद छात्रों का गुस्सा और भड़क गया है।

सबसे हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र छात्रावास विद्यापीठ पुलिस चौकी से केवल 50 कदम की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।