    व‍िद्यापीठ छात्रावास के बाहर खड़ी दोपहिया वाहनों पर देर रात स्कॉर्पियो सवार युवकों ने हमला बोला

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:28 PM (IST)
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    वाराणसी में विद्यापीठ छात्रावास के बाहर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने खड़ी दोपहिया वाहनों पर हमला कर दिया, जिससे छात्रों में आक्रोश है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। छात्र आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    आरोपियों ने कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। महात्‍मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस स्थित नरेंद्र छात्रावास के बाहर रविवार देर रात अचानक अफरातफरी मच गई, जब एक स्कॉर्पियो सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और छात्रावास के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

    व‍िभागीय सूत्रों के अनुसार इस घटना में विपिन सिंह और ऋषभ राजपूत नाम के युवकों का नाम सामने आ रहा है, जो इस तोड़फोड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद छात्रों का गुस्सा और भड़क गया है।

    सबसे हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र छात्रावास विद्यापीठ पुलिस चौकी से केवल 50 कदम की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

    घटना के बाद छात्र मौके पर इकट्ठा हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध जताया। पुलिस का कहना है कि वायरल सीसीटीवी वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। जल्‍द ही आरोप‍ितों को ह‍िरासत में लेकर व‍िध‍िक कार्रवाई की जाएगी। 