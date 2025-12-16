Language
    वाराणसी में सारनाथ पुलिस के हत्थे चढ़ा 18 मामलों का वांछित अभियुक्त, तमंचा बरामद

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:16 PM (IST)

    सारनाथ पुलिस ने वांछित अभियुक्त विजय सिंह उर्फ अजय सिंह उर्फ मिंटू को गिरफ्तार किया, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। उसे सिंहपुर अंडरपास के पास से एक नाजायज ...और पढ़ें

    अभियुक्त के पास से कूट रचित आधार कार्ड और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कई मामलों में वांछ‍ित नाजायज तमंचा के साथ आख‍िरकार सारनाथ पुल‍िस के हत्‍थे चढ़ ही गया। शातिर अभियुक्त विजय सिंह उर्फ अजय सिंह उर्फ मिंटू थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार क‍िया गया तो पुल‍िस ने राहत की सांस ली। 

    वाराणसी के पुलिस आयुक्त द्वारा अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में और अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में, थाना सारनाथ पुलिस टीम ने "ऑपरेशन चक्रव्यूह" के तहत मुखबिर की सूचना पर विजय सिंह उर्फ अजय सिंह उर्फ मिंटू को गिरफ्तार किया। ग्राम पूरइन (छीनी), थाना खागा, जनपद फतेहपुर का निवासी अभियुक्त विजय सिंह पर कई मामले दर्ज हैं।

    उसको मंगलवार को दोपहर में सिंहपुर अंडरपास के पास से एक नाजायज तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया।गिरफ्तारी के आधार पर थाना सारनाथ में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

    गिरफ्तार अभियुक्त विजय सिंह उर्फ अजय सिंह उर्फ मिंटू, पुत्र अजय पाल सिंह के पास से एक नाजायज तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक कूट रचित आधार कार्ड और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल शामिल है।

    अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा है, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। इनमें थाना कैण्ट में गैंग्‍स्‍टर सह‍ित शस्त्र अधिनियम में थाना सारनाथ, एनडीपीएस एक्ट में थाना सारनाथ सह‍ित गाजीपुर तक में अभ‍ियोग पंजीकृत है। इस गिरफ्तारी से पुलिस की सक्रियता और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के ल‍िहाज से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 