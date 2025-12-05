वाराणसी में समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक में एसआईआर प्रभारी राम अचल राजभर ने की चर्चा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी वाराणसी के एसआइआर प्रभारी राम अचल राजभर ने मोहन सराय स्थित धांगरबीर मंदिर प्रांगण में रोहनिया एवं सेवापुरी विधानसभा अध्यक्षों, जोन प्रभारी और सेक्टर प्रभार‍ियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य एसआईआर (संभावित मतदाता सूची) के तहत बचे हुए लोगों के फार्म भरवाने पर चर्चा करना था। राम अचल राजभर ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे बूथ स्तर पर उन लोगों के फार्म भरवाने पर विशेष ध्यान दें, जो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजभर ने यह भी बताया कि कुछ स्थानों से यह सूचना मिली है कि बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) हमारे समर्थकों को परेशान कर रहे हैं और फार्म का रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। कुछ जगहों पर गणना प्रपत्र भी नहीं दिया गया है। इस संबंध में शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई है और ऐसे बीएलओ को चिह्नित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे गांव-गांव और घर-घर जाकर पार्टी द्वारा नियुक्त बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) के माध्यम से छूटे हुए लोगों के फार्म गंभीरता से भरवाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा, तो वे कई सरकारी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित हो सकते हैं।