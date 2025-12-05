Language
    वाराणसी में समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक में एसआईआर प्रभारी राम अचल राजभर ने की चर्चा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    वाराणसी में समाजवादी पार्टी के एसआईआर प्रभारी राम अचल राजभर ने रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वोटर लिस् ...और पढ़ें

    बैठक में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने सभी से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आग्रह किया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। समाजवादी पार्टी वाराणसी के एसआइआर प्रभारी राम अचल राजभर ने मोहन सराय स्थित धांगरबीर मंदिर प्रांगण में रोहनिया एवं सेवापुरी विधानसभा अध्यक्षों, जोन प्रभारी और सेक्टर प्रभार‍ियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया।

    बैठक का मुख्य उद्देश्य एसआईआर (संभावित मतदाता सूची) के तहत बचे हुए लोगों के फार्म भरवाने पर चर्चा करना था। राम अचल राजभर ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे बूथ स्तर पर उन लोगों के फार्म भरवाने पर विशेष ध्यान दें, जो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

    राजभर ने यह भी बताया कि कुछ स्थानों से यह सूचना मिली है कि बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) हमारे समर्थकों को परेशान कर रहे हैं और फार्म का रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। कुछ जगहों पर गणना प्रपत्र भी नहीं दिया गया है। इस संबंध में शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई है और ऐसे बीएलओ को चिह्नित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे गांव-गांव और घर-घर जाकर पार्टी द्वारा नियुक्त बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) के माध्यम से छूटे हुए लोगों के फार्म गंभीरता से भरवाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा, तो वे कई सरकारी सुविधाओं और अधिकारों से वंचित हो सकते हैं।

    बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष कन्हैया राजभर ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन पूर्व विधायक रोहनिया महेंद्र सिंह पटेल ने किया। इस बैठक में प्रमुख रूप से सुभाष राजभर, मनीष सिंह, आनंद मौर्य, दुर्गावती पटेल, राजेश यादव, नत्थू, शशि यादव, सुजीत मास्टर, योगेश सिंह, गोपाल यादव एडवोकेट, राम सिंह यादव, शीतला यादव, कमला यादव, सचिन प्रजापति, गुड्डू चौहान, अनिल यादव, अमलेश पटेल, पप्पू भाई, भरत प्रधान, श्री प्रकाश यादव, रामकिंकर पटेल, ओमकार विश्वकर्मा, रंजीत पटेल, रेवती रमन पटेल, मुन्ना मास्टर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।